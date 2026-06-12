Fiscalía allana oficinas del Consejo de la Judicatura en Babahoyo

Las oficinas administrativas del Consejo de la Judicatura en Babahoyo fueron allanadas por la Fiscalía General del Estado, este viernes 12 de junio del 2026, como parte de una investigación relacionada con un presunto ataque a sistemas informáticos.

La diligencia se realizó en horas de la noche de este viernes en la provincia de Los Ríos.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, el allanamiento tuvo como objetivo preservar información que pueda aportar a las investigaciones en curso.

Personal de la institución ingresó a las dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura para recopilar indicios relacionados con el caso.

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos computadoras y varios teléfonos celulares.

Estos dispositivos serán sometidos a pericias técnicas para determinar si contienen información relevante sobre el presunto ataque a sistemas informáticos que es investigado por la Fiscalía.