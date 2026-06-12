¡EN VIVO! Tercera inauguración del Mundial 2026 en EE.UU.: listo el show en Los Ángeles

El estadio de Los Ángeles listo para el evento

La gran inauguración del Mundial 2026 en suelo estadounidense está diseñada como una súper producción al más puro estilo del Super Bowl, aprovechando la infraestructura vanguardista del Los Angeles Stadium (SoFi Stadium). En Ecuador puede vivir esta fiesta por la señal de Teleamazonas y Teleamazonas.com.

La ceremonia arrancará en vivo 90 minutos antes del esperado debut de la selección de Estados Unidos frente a Paraguay. El evento promete una experiencia visual y tecnológica de primer nivel para marcar el inicio oficial del torneo en territorio norteamericano.

El espectáculo musical, desarrollado por Balich Wonder Studio, apostará fuertemente por la cultura pop global y los ritmos urbanos contemporáneos. El escenario principal contará con las actuaciones estelares de:

A diferencia del enfoque más tradicional y folclórico de las otras sedes, el show de Estados Unidos se enfoca por completo en la cultura pop global, el trap, el afrobeats y el K-pop, desarrollado creativamente junto a Balich Wonder Studio:

Katy Perry: La gran estrella del pop norteamericano encabezará el show.

La gran estrella del pop norteamericano encabezará el show. LISA: La superestrella global e integrante de BLACKPINK pondrá el toque de K-pop de la noche.

Future: Representando la escena del trap y el hip-hop estadounidense.

Representando la escena del trap y el hip-hop estadounidense. Anitta: La cuota de ritmo y pop latino desde Brasil.

La cuota de ritmo y pop latino desde Brasil. Rema y Tyla: Encargados de llevar los sonidos del afrobeats al escenario principal (Tyla ya tuvo una breve aparición en la apertura de México).

Encargados de llevar los sonidos del afrobeats al escenario principal (Tyla ya tuvo una breve aparición en la apertura de México). Jason Sudeikis: El actor (famoso por interpretar a Ted Lasso) será el embajador oficial encargado de dar el discurso de bienvenida y celebrar el poder unificador del fútbol.

El cierre de la antesala dará paso estricto al protocolo deportivo de la FIFA justo antes del pitazo inicial de las 20:00. El dúo de música country Dan + Shay será el encargado de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos, mientras que el grupo Purahei Soul entonará el himno de Paraguay, dejando la mesa servida para el estreno del Grupo D.