La izquierda colombiana muestra sus primeras fisuras por la derrota en presidenciales

Iván Cepeda en el anuncio de la aceptación del resultado electoral a favor de Abelardo De La Espriella, en Bogotá, el 24 de junio.

La frustración de algunos sectores de la izquierda colombiana con la campaña de Iván Cepeda explotó en la última semana como una olla a presión.

Los reproches comenzaron a multiplicarse a toda velocidad en redes sociales luego de que el ultraderechista Abelardo de la Espriella ganara las elecciones presidenciales.

Influenciadores y militantes acusaban al candidato del progresismo de no haber hecho campaña, de haber desaprovechado el capital político del presidente Gustavo Petro y de solo haberse interesado por respetar sus límites éticos de evitar el espectáculo.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, incluso habló de “sectarismo y exclusión”.

Aunque el presidente Petro y el senador Cepeda se reunieron el viernes para dar un mensaje de unidad, la tensión por el paso del Gobierno a la oposición está latente.

El ahora excandidato presidencial evidenció desde el martes que los cuestionamientos abundaban, pese a que aún no habían llegado los mensajes más fuertes y de alto perfil.

El aparato mediático y algunos ‘analistas’ critican los ‘errores’ de la campaña, y se difunden interpretaciones malintencionadas sobre mi equipo de colaboradores, algunos de quienes ya están siendo amenazados.

Quien tenga que hacer reclamos, bien puede dirigirlos a mí; único responsable de eventuales desaciertos”, escribió en X.

Reiteró que fue él quien marcó la línea de una campaña que, hasta el sacudón de la primera vuelta, dejó de lado las redes sociales y priorizó los largos discursos a las bases.

“No iba a transigir con la política fácil de tratos inescrupulosos, marketing de imagen y demagogia barata”, justificó.

El periodista Iván Gallo escaló la tensión con una respuesta que se volvió viral.

“Petro tenía un techo de más de 10 millones de colombianos. Iván, tuviste que conseguir tres millones más y ganabas.

Y fuiste incapaz de hacerlo”, le dijo durante su programa en Tercer Canal. Señaló que el equipo que eligió Cepeda fue “un desastre absoluto” y criticó la falta de entrevistas a la prensa.

“No le contestaste ni a El Tiempo, ni a Bocas, ni a Cambio y después dijiste que los medios hegemónicos no te querían hacer campaña. Tu narrativa al principio fue decir que te estaban censurando, y eso es mentira”, subrayó.

“Nos dejaste entregados al fascismo, no nos defendiste”, agregó. Incluso acusó al excandidato de haber buscado que lo despidieran hace unas semanas por críticas similares.

El mensaje llegó hasta el expresidente de derechas Álvaro Uribe, que lo aprovechó para atacar a Cepeda en sus redes sociales.

El senador intentó otra contención de daños ante los rumores sobre un distanciamiento con el presidente, que ha prometido volcarse a las calles cuando termine su mandato el 7 de agosto.

“Desde sectores de la extrema derecha se ha buscado promover nuestra división. Que no se equivoquen: nuestra unidad y articulación son sólidas.

Con el presidente Gustavo Petro me une una larga historia de amistad personal (…). Nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación”, declaró el jueves en X.

Esta vez, la respuesta sobre las evidentes tensiones llegó desde dentro del Ejecutivo.

“Senador, ojalá, una vez dejemos el Gobierno, nos permitan entrar al partido, acompañar la labor de oposición democrática y construir poder en las regionales y de cara al 2030.

Sin sectarismo, ni exclusión, ni autoboicot, como pasó en campaña”, dijo el ministro Palma, que también es líder sindical.

Daniel Mendoza, productor de la serie Matarife, se sumó a los cuestionamientos y acusó a Cepeda de haberlo marginado a él y a otros comunicadores del petrismo.

Lo habíamos empelotado todos [a De la Espriella] y usted no usó nada. Desde su campaña me dijeron que mi lenguaje era muy violento.

Usted no fue capaz de decirle narcotráficante al narcotráficante, paramilitar al paramilitar, ladrón al ladrón. Y ahora tenemos a un fascista, dijo en un video en el que llora y explica que lo hace por la decepción que siente con Cepeda.

Lo cuestionó, además, por aceptar el resultado tras el escrutinio definitivo y no mantener la idea de fraude, como sí hizo Petro. “Usted nos escupió en la cara, nos vendió al aceptar ese triunfo. No entiendo cómo pudo hacer eso, sabiendo que nos robaron”.

El periodista Gonzalo Guillén echó más leña al fuego al expresar su apoyo a la exministra Carolina Corcho, que perdió una consulta partidista contra Cepeda en octubre y que luego tuvo una participación marginal en la campaña.

“La jefatura de la bancada del progresismo en el Congreso debe asumirla Corcho.

Sería un segundo suicidio si queda en manos de Iván Cepeda”, escribió el comunicador, en sintonía con activistas que señalaban que la exministra de Salud hubiera sido una mejor opción en estas elecciones.

Dijo, además, que el senador es “un curulero” al que solo le importa mantener su escaño en el Congreso, el cual retuvo por ser el segundo candidato presidencial más votado. “Pronto estará de nuevo echando discursos chimbos”, se mofó.

Los seguidores de Cepeda han evitado la confrontación. El exsenador Gustavo Bolívar se limitó a criticar a quienes ya piensan en la candidatura presidencial de 2030, en una referencia implícita a Corcho.

“Qué falta de respeto a las bases (…). Dejen enfriar el muerto”, dijo en un mensaje en X que compartió Cepeda. Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reiteró su orgullo de haber votado a Cepeda luego de que una influenciadora señalara que la causa de la derrota fue haber escogido mal al candidato.

“Yo me siento muy orgulloso del trabajo de Iván Cepeda, un hombre decente, formado y conciliador”.

La disputa por el liderazgo

Para la socióloga Sara Tufano, los reproches a Cepeda son el inicio de una lucha por el liderazgo de la oposición.

“Petro quiere acaparar todas las luces sobre él, no quiere que otros le compitan”, comenta en una conversación telefónica. Aunque el presidente no ha criticado a Cepeda públicamente, la analista señala que los mensajes de sus seguidores buscan que siga “manteniendo la hegemonía”.

Considera, por otro lado, que el congresista no va a enfrentarse a Petro y que su mayor error fue haber replicado en la campaña la decisión del Gobierno de excluir a sectores críticos.

“Fue la continuación del repliegue de la izquierda sobre sí misma y de un excesivo triunfalismo”, afirma la analista, que hace parte del izquierdista Polo Democrático Alternativo y cuenta cómo fue marginada tras sus cuestionamientos a Petro.

Desde el círculo cercano de Cepeda buscan rebajar la tensión. “La idea de un enfrentamiento es inocua. Los dos van a seguir cumpliendo un papel muy importante y lo van a hacer de manera articulada”, dice por teléfono el congresista Gabriel Becerra, que fue parte del comité político de la campaña.

Asegura que están abiertos a las críticas. “No tenemos dificultad en reconocer errores [como la estrategia digital antes de la primera vuelta], pero nuestra tarea no es dedicarnos a flagelarnos, sino ver cuál es el talante con el que vamos a enfrentar el proyecto autoritario de De la Espriella”, comenta.

Los reclamos, agrega, deben tramitarse “en las instancias correspondientes”.

Considera que la manera pública en la que periodistas como Gallo expresaron sus inconformidades “termina siendo funcional a la derecha”, más que ayudar a la izquierda a corregir errores.

“No podemos dedicarle una atención excesiva, preferimos dedicarnos a ir a los territorios”, afirma, en referencia a una nueva gira de Cepeda por el país que inició el sábado.

Mientras tanto, el presidente y el senador se han reunido en la Casa de Nariño para dar un mensaje de unidad.

Consultados por quién liderará el sector, Cepeda señaló con su mano a Petro, mientras que el mandatario respondió que “el jefe de la oposición es el pueblo”. Después, compartieron fotos del encuentro en redes sociales.

“Las luchas continúan y su eje es la paz, la Vida y libertad”, escribió Petro junto a una imagen en la que posa con Cepeda frente a La paloma de la paz de Fernando Botero.

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“Somos una gran fuerza política, más unida que nunca”, le correspondió el senador, con más fotos de los dos juntos.

Cielo Rusinque, la superintendenta de Industria y Comercio, fue una de las petristas que celebró el gesto.

“Esta es la imagen del día. Esto era lo que esperaba: unidos más que nunca y demostrando que no caeremos en la trampa de la división que tantos promueven y anhelan”, comentó antes de arremeter contra quienes “hacen cálculos politiqueros”.

El deseo de unidad, de momento, no evita que se empiecen a ver las primeras fisuras.

Contenido publicado el 28 de jun de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.