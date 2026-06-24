Pedro Sánchez descarta elecciones anticipadas y niega una corrupción generalizada en su Gobierno

Sánchez descarta comicios anticipados y acusa a la oposición de “crear sensación de corrupción generalizada

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, negó este miércoles que haya "corrupción generalizada" en su Ejecutivo, obligado, una vez más, a defender su actuación ante la proliferación de casos judiciales en su entorno.

"Determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que ya les digo, señorías, no existe", dijo Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Dos días después de la condena a 24 años de cárcel por corrupción contra el que fue su mano derecha y ministro de Transportes José Luis Ábalos.

"Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas", aseguró el líder socialista de 54 años, en el poder desde 2018.

Sánchez también criticó la instrucción judicial contra su esposa, Begoña Gómez.

"La instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía", explicó Sánchez.

Concluyendo que las medidas cautelares como la prohibición de salir del país contra su esposa, investigada por tráfico de influencias, "sobrepasan todos los límites de lo razonable".

Gómez está convocada este miércoles por la tarde para entregar su pasaporte al juez.

Si bien se mostró combativo en sus intervenciones, Sánchez admitió que queda "muchísimo por hacer" en la lucha anticorrupción.

El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), respondió a Sánchez exigiéndole que adelante las elecciones, normalmente previstas en 2027.

Lo único que se espera de usted en estas cortes es que las disuelva. Disuelva, disuelva usted las cortes y vayamos a votar Núñez Feijóo.

"La pregunta ya no es si reúne confianza suficiente para gobernar; es evidente que no. La pregunta es por qué tenemos que aguantar que siga actuando como si dispusiese de ello", añadió.

Sin embargo, Sánchez ya había adelantado que no piensa dimitir ni adelantar elecciones.

"Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar?", sostuvo el presidente del Gobierno, defendiendo su gestión.