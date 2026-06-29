Karol G pide al presidente electo de Colombia gobernar 'para todos' en carta abierta

La cantante colombiana Karol G rompió el silencio sobre el panorama político de su país y publicó una carta abierta dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella.

Carta en la que le pidió gobernar para todos los ciudadanos, independientemente de las diferencias políticas que marcaron la campaña electoral.

La artista compartió el mensaje en su cuenta oficial de X, donde aseguró que no escribe "como simpatizante" ni "como opositora", sino como "una colombiana que ama profundamente su país".

En ese contexto, afirmó que la etapa electoral terminó y que ahora comienza el desafío de gobernar para toda la nación.

Un llamado a la unidad

En la carta, Karol G recordó que millones de colombianos votaron por distintas opciones políticas, pero que todos comparten el deseo de vivir en un país más seguro, justo y con mayores oportunidades.

La cantante pidió al mandatario escuchar tanto a quienes lo respaldaron en las urnas como a quienes eligieron otras alternativas, y gobernar pensando en Colombia por encima de partidos o ideologías.

"El poder no es un trofeo"

Uno de los fragmentos más comentados de la carta señala que el poder debe entenderse como una responsabilidad y no como un premio político.

"Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad", escribió la intérprete, quien concluyó su mensaje afirmando que un presidente "gana cuando gana su pueblo".

La publicación generó miles de reacciones en redes sociales y abrió un debate entre quienes respaldaron el mensaje de conciliación de la artista y quienes cuestionaron su incursión en el debate político colombiano.

"Gobernaré para todos", responde el presidente electo

La respuesta de Abelardo de la Espriella no tardó en llegar. A través de su cuenta de X.

El presidente electo aseguró que gobernar para todos los colombianos ha sido un compromiso que mantiene desde la campaña electoral y afirmó que trabajará también por quienes no respaldaron su candidatura.

En el mismo mensaje, invitó públicamente a Karol G a "unirse a la manada" y participar en lo que denominó la reconstrucción del país. "Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes", escribió el mandatario, quien cerró su publicación con la frase: "¡Firme por la Patria!".