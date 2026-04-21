El secretario de Gabinete Mohara celebró una reunión del Consejo de Reforma Administrativa Digital en Japón.

En un giro que marca un antes y un después en su política de Estado, el Gobierno de Japón anunció este martes la eliminación total de las restricciones a la exportación de armas que permanecieron vigentes desde 1976.

El portavoz oficial, Minoru Kihara, confirmó que, tras una revisión ratificada por el Consejo de Seguridad Nacional, el archipiélago está ahora facultado para autorizar la transferencia de todo tipo de equipo militar terminado, incluyendo armamento letal.

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Esta decisión desmantela el esquema de prohibiciones instaurado tras la derrota nipona en la Segunda Guerra Mundial, el cual buscaba mantener al país bajo un estricto régimen de pacifismo constitucional.

La primera ministra, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre de 2025, justificó la medida bajo una doble premisa: la seguridad nacional y el crecimiento económico.

Según publicó Takaichi en su cuenta oficial de la red social X, la estabilidad de Japón depende de la capacidad de apoyarse mutuamente con países aliados frente a las amenazas crecientes de Corea del Norte y el fortalecimiento militar de China.

Para la administración actual, flexibilizar estas normas no solo refuerza las alianzas estratégicas, sino que convierte a la industria armamentística en un motor económico capaz de competir en un mercado global que ha crecido un 10% en el último lustro.

Sin embargo, la noticia ha desatado una ola de críticas tanto internas como externas. En Pekín, el gobierno chino expresó su "profunda preocupación", calificando la medida como una "militarización imprudente" que podría desestabilizar la región, especialmente tras las declaraciones de Takaichi sobre una posible intervención en Taiwán.

Al interior de Japón, el sentimiento pacifista sigue arraigado; encuestas recientes de la cadena NHK revelan que el 53% de la población se opone al cambio, mientras que activistas denuncian que esta decisión erosiona la reputación de paz que Japón construyó durante ocho décadas para favorecer a gigantes industriales como Mitsubishi y Kawasaki.