¿Quién es Zion Suzuki, el arquero que defiende el arco de Japón en el Mundial 2026?

Quién es Zion Suzuki? El arquero nacido en EE. UU. que defiende a Japón en el Mundial 2026

Zion Suzuki se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la selección de Japón durante el Mundial 2026. El guardameta de 23 años es el encargado de custodiar el arco nipón en la Copa del Mundo y destaca no solo por sus condiciones deportivas, sino también por su historia personal.

Suzuki nació en Estados Unidos, tiene padre ghanés y madre japonesa. Creció en Japón y desarrolló toda su formación futbolística en el Urawa Red Diamonds, uno de los clubes más importantes del país asiático.

Medios internacionales como ESPN y The Athletic han resaltado su proyección internacional y su perfil moderno como arquero: rápido en reacción, seguro en el juego aéreo y con buena salida con los pies.

El portero actualmente milita en el fútbol europeo y es considerado una de las grandes apuestas de Japón para este Mundial. Su presencia también refleja la diversidad cultural que ha ido creciendo dentro del fútbol japonés en los últimos años.

Antes de consolidarse con la selección absoluta, Suzuki pasó por distintas categorías juveniles de Japón y fue seguido por clubes europeos desde muy joven debido a su potencial y condiciones físicas.

En el Mundial 2026, el arquero buscará liderar a Japón en uno de los grupos más competitivos del torneo y consolidarse como una de las nuevas figuras del fútbol asiático.