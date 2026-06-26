Terremoto de 5.6 sacude el centro de Japón este viernes 26 de junio

En la imagen de archivo, un geólogo sin identificar sigue a través de un sismógrafo la evolución de un terremoto.

Un sismo de 5.6 de magnitud sacudió este viernes 26 de junio de 2026 el centro de Japón, según informó la Agencia Metereológica de Japón (JMA).

El sismo se registró pasadas las 22:00 locales y el epicentro se localizó a 20 kilómetros de profundidad en la prefectura de Yamanashi.

La JMA descartó que haya riesgo de tsunami tras el movimiento telúrico. El sismo se sintió con más fuerza en la localidad de Fujikawaguchiko, donde se registró un nivel 6 de siete posibles según la escala japonesa,

Las autoridades no han reportado daños materiales o en infraestructura tras el movimiento telúrico.

El sismo sigue a otro esta misma mañana de magnitud 5,8, que sacudió el este de Japón y se dejó notar con intensidad en Tokio, así como a uno de mayor intensidad el pasado jueves con una magnitud de 6,9 y que afectó a la parte norte del país, dejando al menos diez heridos según las autoridades.