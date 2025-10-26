El partido de Javier Milei gana las elecciones legislativas de Argentina este domingo

El partido de Javier Milei triunfó en las urnas para la elección del Congreso.

El partido del presidente Javier Milei venció en las urnas en las elecciones legislativas de Argentina de este domingo 26 de octubre de 2025.

El partido Libertad Avanza (LLA) ganó las elecciones a la Cámara de Diputados con el 40,8% de los votos, según la autoridad electoral argentina.

El partido oficialista venció también en la elección de representantes al Senado en seis de ocho distritos electorales.

Este domingo se eligen a la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Estos comicios son el primer indicador real en las urnas que enfrenta Milei desde que asumió el poder en Argentina en diciembre de 2023. Su bancada oficialista se mantiene en minoría en ambas cámaras parlamentarias.