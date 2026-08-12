Jefe amenaza a sus empleados que quisieron evacuar en el terremoto

Un video difundido en redes muestra a un superior de la empresa, Blackstone Medical Services, en Medellín advirtiendo a trabajadores que podrían responder por “abandono de puesto” si se retiraban tras el terremoto de 7.4 que sacudió Colombia.

La compañía aseguró posteriormente que los empleados presentes fueron evacuados de manera segura.

En la grabación, el hombre advierte a los empleados que, si decidían retirarse y posteriormente no ocurría una situación de mayor gravedad, podrían tener que responder por supuesto “abandono de puesto”.

El caso incluso llegó al exministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, quien cuestionó las advertencias atribuidas al superior y pidió la intervención del Ministerio de Trabajo.

La empresa respondió

Tras la polémica, el CEO de Blackstone Medical Services, Vick Tipnes, aseguró que las oficinas de la compañía comienzan sus actividades a las 9:00 de la mañana, mientras que el terremoto ocurrió alrededor de las 7:30.

Según su versión, solo unos pocos trabajadores se encontraban en las instalaciones y fueron evacuados de manera segura. Sin embargo, la compañía no ha confirmado que las declaraciones del hombre que aparece en el video correspondieran a una instrucción corporativa.

La grabación abrió un nuevo debate

El debate sobre los protocolos que deben seguir las empresas ante una emergencia sísmica y sobre las decisiones que pueden tomar los trabajadores para ponerse a salvo.

Por ahora, el punto central de la controversia sigue siendo determinar si las advertencias del superior fueron una decisión personal o una directriz de la empresa y si algún trabajador fue efectivamente sancionado por evacuar durante la emergencia.