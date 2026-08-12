Richard Carapaz confirma su participación en la Vuelta a España 2026 

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, líder del EF Education-EasyPost, ratificó oficialmente su participación en la Vuelta a España 2026. Tras la confirmación de su equipo sobre la nómina definitiva, el pedalista carchense confirmó que encarará la tercera gran ronda de la temporada con la máxima ilusión de pelear en los puestos de vanguardia.

A través de un emotivo mensaje en sus redes , el campeón olímpico dedicó un sentido saludo a la comunidad ecuatoriana en el exterior. “¡Mijines! Nos vemos en La Vuelta. Correr en España siempre es especial, pero compartir estos momentos con miles de ecuatorianos que, como yo, un día cruzaron el océano en busca de un futuro mejor lo hace aún más especial”, expresó el corredor, fortaleciendo el lazo con los compatriotas que abarrotan las carreteras europeas.

La confirmación del atleta llega tras una brillante actuación en el Tour de Francia 2026, donde dejó una huella imborrable al cosechar dos victorias de etapa, proclamarse campeón de la montaña y ubicarse en la octava casilla de la clasificación general. Además, la 'Locomotora del Carchi' sostuvo su gran estado de forma al lograr un destacado segundo lugar en la reciente Clásica de San Sebastián.

La competencia española arrancará el próximo 22 de agosto desde la ciudad de Mónaco, marcando el retorno de Carapaz a una carrera donde ya conoce el podio, tras consagrarse subcampeón en la edición de 2020. Su presencia promete ser uno de los grandes atractivos en el recorrido que atravesará el territorio peninsular.

Con el respaldo de su escuadra y la vigencia intacta de su nivel competitivo, Richard Carapaz buscará ser nuevamente protagonista en la clasificación general. La afición ecuatoriana dentro y fuera del país se alista para acompañar cada pedalazo del carchense, quien se ha consolidado como el máximo referente del deporte nacional en la élite del ciclismo mundial.