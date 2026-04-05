Jefe militar de Israel visita el sur del Líbano y advierte nueva ofensiva

El anuncio anticipa una intensificación de las operaciones militares en el sur del Líbano, en un contexto de creciente tensión regional.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, anuncia que se intensificarán los ataques contra el grupo Hezbolá, en medio de la escalada de tensiones en la región.

Las declaraciones se dan durante una visita a tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano.

ANUNCIO MILITAR

“Las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando a Hezbolá con determinación, de forma generalizada y en múltiples frentes”, señala Zamir, según un comunicado oficial del ejército.

El alto mando agrega que las operaciones continuarán y se intensificarán en los próximos días.

CIFRAS DEL CONFLICTO

El ejército israelí afirma haber abatido a más de 1.000 miembros de Hezbolá, grupo respaldado por Irán.

Además, sostiene que el impacto de estas acciones seguirá aumentando.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada del conflicto en Medio Oriente, que involucra a Israel, Hezbolá y otros actores regionales.