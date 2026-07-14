Quién era Johan Guerrero, el colombiano abatido por ICE en Estados Unidos

Johan Sebastián Guerrero, de 26 años, murió en operativo del ICE en Estados Unidos.

El colombiano que murió el lunes 13 de julio de 2026 durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine fue identificado como Johan Sebastián Guerrero, de 26 años.

El joven residía en la ciudad de Biddeford junto a su esposa y una hija de tres años, y contaba con un permiso de trabajo vigente y número de Seguro Social en Estados Unidos, según organizaciones que acompañan a la comunidad migrante y medios estadounidenses.

La muerte de Guerrero ocurrió la mañana del lunes durante un operativo migratorio que, de acuerdo con información divulgada por las autoridades estadounidenses, buscaba ejecutar una orden de deportación contra otra persona.

El senador Angus King confirmó posteriormente que el colombiano no era el objetivo de la intervención

¿Qué ocurrió durante el operativo?

Según la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes del ICE intentaron detener un vehículo que salía de una vivienda bajo vigilancia.

La institución sostiene que el conductor aceleró y que un agente disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

Sin embargo, testigos y organizaciones defensoras de migrantes ofrecen una versión distinta.

Aseguran que varios vehículos federales rodearon el automóvil de Guerrero y que los disparos ocurrieron cuando intentaba abandonar el lugar.

Además, cuestionan el uso de la fuerza letal y piden que una investigación independiente esclarezca lo sucedido.

¿Quién era Johan Sebastián Guerrero?

Medios colombianos y estadounidenses señalan que Johan Sebastián Guerrero era un joven migrante que había llegado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Vivía con su familia en Maine y trabajaba de manera regular gracias a una autorización laboral vigente.

El día del operativo se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el tiroteo y murió en el sitio.

De acuerdo con el diario El Tiempo, de Colombia, Guerrero era egresado del Colegio Nuestra Señora del Pilar, en Bucaramanga.

En Estados Unidos mantenía dos trabajos. En la mañana hacía el aseo de una veterinaria y por las tarde entregaba comida a domicilio en su vehículo.

Su muerte ha generado una fuerte conmoción entre la comunidad colombiana y migrante en Maine.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos expresó sus condolencias y solicitó información detallada a las autoridades estadounidenses sobre las circunstancias del caso.