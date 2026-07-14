Muere el árbitro neerlandés Rob Dieperink, quien fue apartado del Mundial 2026

El árbitro neerlandés Rob Dieperink durante uno de sus partidos.

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó el lunes 13 de julio del 2026 la muerte del árbitro Rob Dieperink, quien falleció a los 38 años. Hasta el momento, las autoridades y el organismo rector del fútbol neerlandés no han revelado la causa del deceso.

Dieperink desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol profesional de los Países Bajos. Debutó como árbitro en la Eredivisie en 2017 y posteriormente fue incluido en la lista FIFA como especialista en el sistema de videoarbitraje (VAR).

A lo largo de su trayectoria dirigió 284 partidos profesionales y participó como VAR en la Eurocopa 2024.

En 2026 había sido seleccionado para integrar el equipo arbitral del Mundial, pero fue retirado de la nómina tras una investigación policial en Inglaterra. El caso fue archivado posteriormente por falta de pruebas.

Tras conocerse su fallecimiento, la KNVB expresó sus condolencias a la familia y allegados del árbitro, a quien describió como un profesional comprometido y un compañero muy apreciado dentro del arbitraje neerlandés.