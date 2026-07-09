Alejandra Jaramillo ofrece disculpas por celebrar la eliminación de México del Mundial

Alejandra Jaramillo ofreció disculpas públicas luego de la polémica generada por celebrar la victoria de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026, resultado que significó la eliminación de la selección mexicana del torneo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Jaramillo afirmó que respeta profundamente a México y a su gente, y aseguró que su intención nunca fue faltar al respeto al país ni a sus ciudadanos.

"Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente", expresó la comunicadora, quien actualmente trabaja para TelevisaUnivision en Estados Unidos.

Explicó el contexto de su reacción

Jaramillo señaló que su celebración estuvo relacionada con la eliminación previa de Ecuador a manos de México y que respondió desde la emoción que despierta el fútbol.

La presentadora recordó que, tras la derrota de la selección ecuatoriana, recibió múltiples comentarios de aficionados mexicanos y que decidió asumir el fútbol como un espacio de "dar y recibir".

Aunque reconoció que su reacción posterior pudo ser malinterpretada. "Si cometí un error, no lo quiero justificar; solo quiero pedir de todo corazón disculpas sinceras", manifestó.

"Nunca hubo una ofensa hacia México"

La ecuatoriana insistió en que su celebración no estuvo acompañada de insultos ni descalificaciones hacia México como nación.

"Nunca hubo una ofensa, ni un insulto, ni un maltrato hacia nadie de México como nación, hacia México como país", afirmó.

También destacó que siempre ha defendido el respeto entre los países latinoamericanos.

Recordó que, como migrante ecuatoriana en Estados Unidos valora las oportunidades que ha recibido del público mexicano y de la audiencia hispana.

Jaramillo concluyó reiterando sus disculpas y agradeciendo el respaldo que, aseguró, ha recibido durante los últimos días por parte de TelevisaUnivision y de quienes siguen su trabajo.