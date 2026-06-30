'Puedo jugar los 90 minutos ante Austria', dice Yamal a dos días de la eliminatoria

La estrella de la selección española, Lamine Yamal, que mantiene un ritmo creciente de minutos con la Roja desde el inicio del Mundial en su puesta a punto tras una lesión muscular, afirmó este martes en una entrevista con la cadena Cope que está en condiciones de jugar "90 minutos" ante Austria en dieciseisavos.

El extremo del equipo dirigido por Luis de la Fuente jugó 19 minutos en el debut de la campeona de Europa ante Cabo Verde, aumentó a 45 minutos y un gol en el segundo partido ante Arabia Saudita, y cerró la fase de grupos jugando 76 minutos en la victoria ante Uruguay.

Para el primer duelo de eliminación directa, ante Austria el jueves, Yamal confirmó que está disponible para jugar todo el partido.

"Sí puedo jugar 90 minutos ante Austria", respondió lacónico Lamine Yamal al ser preguntado si podría jugar todo el partido ante los austríacos.

"Si veo que hay un balón dividido no entro, pero no sólo por mí mismo por, sino por el otro, para no hacerle daño, pero entreno a tope, sí", aseguró en una entrevista con la cadena de radio española Cope.

Cuestionado sobre las dudas que ha dejado el juego del equipo español en una primera fase ante rivales a priori asequibles, el joven de 18 años, que confesó que está viendo todos los partidos del Mundial, priorizó la consecución de buenos resultados y el hecho de ir avanzando rondas.

"Al final yo he jugado muchas veces bien con el Barça y me he ido a casa luego, lo importante yo creo que es ganar, más que nunca es ganar, obviamente hay que jugar bien, pero si juegas bien y pierdes nos vamos todos tristes", razonó.

"¿Qué prefieres jugar bien y estar como Holanda, o jugar mal y estar como Paraguay, que estarán felices en su habitación?", ejemplificó.