México y Ecuador protagonizan el único duelo latinoamericano en los dieciseisavos

México y Ecuador definirán el último cupo a los octavos de final.

En el imponente Estadio Azteca de Ciudad de México tendrá lugar la única eliminatoria de dieciseisavos con dos equipos latinoamericanos.

Mexico, que nunca superó unos cuartos de final, tratará de hacer valer la localía. La afición "como nunca es nuestro gran jugador número 12 nos motiva muchísimo", declaró en la víspera Javier Aguirre.

El Vasco ya fue eliminado al frente de México en las copas del mundo de 2002 por Estados Unidos y 2010 por Argentina.

La última vez que el Tricolor ganó un mata mata fue en el propio Azteca ante Bulgaria en México 1986, con Aguirre en la cancha.

"Tienen una gran fortaleza en este estadio mítico, histórico", dijo el entrenador argentino de Ecuador, Sebastián Beccacece, que definió el encuentro como un "hermoso desafío, una gran responsabilidad".

Los mexicanos conocen bien el peligro de Ecuador, que además llega con la moral por las nubes tras haber logrado la clasificación en el último partido tras derrotar a Alemania.

Tres de los jugadores más destacados de la Tricolor juegan en la liga mexicana: el defensa Jackson Porozo, el mediocampista Pedro Vite y el delantero Enner Valencia.

Los clasificados se unirán a las selecciones que ya están en octavos, Canadá, Brasil, Marruecos y Paraguay, que el lunes dio la primera gran sorpresa del torneo al eliminar en los penales a la tetracampeona Alemania.