Un estudiante muerto y dos heridos en balacera en un colegio de Pedernales

Un estudiante murió y otros dos resultaron heridos en una balacera fuera de un colegio en Pedernales.

Un estudiante falleció y tres personas resultaron heridas durante una balacera registrada este martes 30 de junio de 2026, en los exteriores de un colegio de Pedernales, provincia de Manabí.

Pasado el mediodía se registró una balacera en los exteriores del plantel educativo.

Un adolescente de 16 años murió en el ataque y su cuerpo quedó tendido en la puerta de ingreso al colegio.

La Policía y militares acordonaron la zona y recogieron indicios para las investigaciones correspondientes.

El ataque ocurrió en el colegio fiscal Ciudad de Pedernales, en el sector de María Luisa.

En el sitio también resultaron heridos dos estudiantes de 14 y 6 años y un adulto de 42 años.

Este ataque ocurre mientras rige un estado de excepción y una segunda declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador por la ola de violencia e inseguridad.