La reacción viral de Messi ante decenas de periodistas tras vencer a Austria

"Uh, no termino más": la reacción de Messi tras hacer historia con Austria

Una expresión de Lionel Messi se convirtió en uno de los momentos más comentados del Mundial 2026.

Tras la victoria 2-0 de Argentina sobre Austria el pasado 22 de junio del 2026, el capitán albiceleste salió del vestuario rumbo a la conferencia de prensa.

Al encontrarse con una larga fila de periodistas esperándolo, reaccionó con un gesto de sorpresa y resignación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes fueron compartidas por miles de usuarios, quienes interpretaron el momento con frases como "Uy, no termino más", convirtiendo la escena en uno de los videos más difundidos del día.

Messi descansa en el último partido de la fase de grupos

La reacción viral llegó apenas horas antes del cierre de la fase de grupos para la Albiceleste. Sin embargo, el capitán no fue titular en el encuentro frente a Jordania.

El entrenador Lionel Scaloni confirmó que Messi comenzaría el partido en el banco de suplentes como parte de una rotación del equipo, ya que Argentina aseguró con anticipación el primer lugar del Grupo J tras vencer a Argelia y Austria.

El cuerpo técnico optó por preservar físicamente a su máxima figura de cara a la fase eliminatoria.

Argentina ya tiene asegurado el liderato

Gracias a sus dos victorias en la fase de grupos, la vigente campeona del mundo llegó a la última jornada con el liderato garantizado y sin depender del resultado frente a Jordania.

Con ese panorama, Scaloni realizó varias modificaciones en la alineación pensando en los dieciseisavos de final, mientras Messi, máximo goleador del torneo con cinco tantos hasta ese momento, recibió descanso para afrontar en mejores condiciones la siguiente etapa del Mundial.