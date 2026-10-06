Kenia anuncia la primera muerte por ébola en el país

El secretario de Salud de Kenia, Aden Duale, habla en una conferencia de prensa en Nairobi el 6 de octubre de 2026.

Un keniano residente en la República Democrática del Congo ha muerto de ébola el lunes 5 de octubre en un hospital de Nairobi, anunciaron el martes 6 las autoridades kenianas.

Es el primer contagio y la primera muerte por esta enfermedad declarada en este país del este africano.

Este hombre contrajo la enfermedad hace un mes en RDC, llegó en avión a Nairobi el sábado 3 de octubre y murió el lunes en un hospital público de la capital, anunció el ministro de Salud de Kenia, Aden Duale.

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Los familiares del hombre y los pasajeros del avión en el que viajó serán puestos bajo vigilancia, añadió.

"Quiero tranquilizar a la población y que no cunda el pánico porque todos los dispositivos están activos para limitar la propagación de la enfermedad", dijo el ministro.

La RDC atraviesa su decimoséptima epidemia de ébola, y la más mortífera de su historia puesto que no existe ninguna vacuna para la actual variante Bundibugyo.

En este país de África central se han registrado 8 300 casos de los cuales 4 000 han resultado mortales.

Médicos sin Fronteras (MSF) alertó el lunes sobre un "aumento inquietante" de casos de ébola en Kivu del Norte, una región fronteriza con Uganda.