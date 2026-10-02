La esperanza de vida mundial recupera casi el nivel previo al covid-19, según la OMS

La esperanza de vida mundial está a punto de alcanzar su nivel anterior a la pandemia de covid-19, según los últimos datos globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados el viernes 2 de octubre de 2026.

En 2023 alcanzó los 73,3 años, una cifra cercana a los 73,4 años registrados en 2019, antes de la epidemia de covid-19, según el informe anual de la OMS sobre las estadísticas sanitarias mundiales. En 2021 había caído a 71,5 años.

"Vivir más tiempo es uno de los grandes logros de la salud pública", declaró en un comunicado el doctor Alain Labrique, director del Departamento de Datos, Salud Digital, Análisis e IA de la OMS.

"El próximo desafío consiste en garantizar que esos años adicionales se vivan con buena salud, al tiempo que se adaptan los sistemas sanitarios para responder a las necesidades cambiantes de las poblaciones", añadió.

Según la organización de Naciones Unidas, la esperanza de años vividos "con buena salud" se recuperó más lentamente, hasta alcanzar los 62,8 años en 2023, un nivel todavía 0,4 años inferior al de 2019.

Entre 2000 y 2023, señala la OMS, la región de las Américas registró los mayores aumentos del riesgo de mortalidad y de pérdida de años de vida saludable, mientras que la región del Pacífico Occidental experimentó un "descenso considerable".