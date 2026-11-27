El central brasileño Thiago Silva, de 42 años, extendió su contrato con el Fluminense de Rio de Janeiro hasta el final de 2027, informó el club carioca este viernes.

Emblema del Flu, Silva había firmado en junio un vínculo hasta diciembre de 2026, pero "la hinchada lo pidió y el monstruo se queda", celebró el equipo en un comunicado.

El zaguero se mantiene como titular indiscutible del Fluminense, que esta temporada avanzó hasta las semifinales de la Copa Libertadores y se ubica en la cuarta casilla del Brasileirão.

En su carrera, Thiago Silva tuvo exitosas etapas en la élite del fútbol europeo, con su paso por el Milan, Paris Saint-Germain y Chelsea. También fue importante en la selección brasileña.

Estuvo en el 'Flu' desde los 11 hasta los 18 años. Retornó al equipo en 2024 y fue pieza fundamental para evitar el descenso en el Brasileirão.

El club busca asegurar su cupo a la Copa Libertadores de 2027 en las últimas dos fechas del Brasileirão.