La ultraderechista Le Pen anuncia su candidatura a la presidencial de Francia pese a condena

Marine Le Pen anunció su candidatura a la presidencia de Francia para 2027

La líder ultraderechista Marine Le Pen anunció este martes su candidatura a la elección presidencial de Francia en 2027, pese a que una condena por malversación le impuso el uso de un brazalete electrónico durante un año.

"Esta noche soy candidata a la elección presidencial", indicó en la cadena TF1 Le Pen, al anunciar un recurso contra la sentencia que, en su opinión, le permitirá hacer campaña sin brazalete electrónico al suspender su aplicación.

La política, de 57 años, recobró su derecho a presentarse a la presidencial, tras una sentencia del tribunal de apelación de París que, aunque mantuvo su condena por malversación de fondos públicos europeos, le redujo la pena de inhabilitación.

¿Quién es Marine Le Pen?

Líder de Marine Le Pen, presidenta del partido Agrupación Nacional, tres veces candidata presidencial (2012, 2017 y 2022), principal figura de la ultraderecha francesa y reciente condena por malversación de fondos europeos.

El fin del mandato de Emmanuel Macron

Emmanuel Macron concluye su segundo mandato en 2027 y que, de acuerdo con la Constitución francesa, no puede postularse a un tercer mandato consecutivo, por lo que la elección presidencial definirá a su sucesor.