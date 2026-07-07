Sheinbaum desmiente rumores sobre amenazas a Ecuador antes del Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México).

Claudia Sheinbaum rechazó las versiones que aseguraban que jugadores de la selección de Ecuador fueron amenazados por grupos del crimen organizado antes del partido frente a México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que esas publicaciones forman parte de una campaña de desinformación y aseguró que "son noticias absolutamente falsas". Además, cuestionó a quienes difundieron esas versiones sin presentar pruebas.

"Buscan desacreditar el triunfo de México"

Sheinbaum sostuvo que los rumores pretendían restar mérito a la clasificación de la selección mexicana y lamentó que fueran amplificados en redes sociales y algunos espacios informativos.

La presidenta insistió en que nunca existieron actos de intimidación para influir en el resultado del encuentro y pidió evitar la difusión de información sin verificar.

Los rumores ya habían sido desmentidos

Las versiones comenzaron a circular después de la eliminación de Ecuador frente a México y se originaron a partir de declaraciones sin evidencia del periodista argentino Eduardo Feinmann, que posteriormente fueron replicadas en redes sociales.

Tanto personas cercanas a la selección ecuatoriana como la Federación Ecuatoriana de Fútbol desmintieron que los jugadores hubieran recibido amenazas antes del compromiso, mientras diversos medios de verificación concluyeron que no existe evidencia que respalde esas afirmaciones.