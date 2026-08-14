Neymar pone en duda su viaje a Ecuador para la revancha entre Santos y Macará en Ambato

Tras ser la figura excluyente en la victoria 2-1 del Santos FC sobre Macará en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Neymar Jr. sembró incertidumbre respecto a su viaje a suelo ecuatoriano.

El astro brasileño, determinante en el estadio Vila Belmiro al brindar las dos asistencias que permitieron la remontada del Peixe, dejó abierta la posibilidad de restarse de la delegación que visitará el estadio Bellavista para sellar la clasificación a la siguiente ronda.

Las declaraciones del atacante se dieron en la zona mixta inmediatamente después del pitazo final, cuando fue consultado por los medios sobre la planificación del duelo de vuelta en Ambato.

Neymar reveló que arrastra una molestia física producto de un fuerte impacto recibido durante el compromiso internacional, al tiempo que remarcó la necesidad de priorizar los compromisos inmediatos del club paulista en el Brasileirão antes de definir la logística para el desplazamiento trasandino.

El factor geográfico y el desgaste competitivo juegan un rol decisivo en la evaluación del cuerpo técnico y el departamento médico del Santos. Jugar en los más de 2.500 metros de altitud de la capital tungurahuesca representa una exigencia física particular, por lo que la presencia de la estrella internacional dependerá estrictamente de su evolución en los entrenamientos diarios y de la carga de minutos que acumule en la jornada dominical del torneo local.

Por su parte, el cuadro ambateño mantiene intacta la expectativa de revertir la serie ante su hinchada, impulsado por el valioso gol de visitante anotado por Franco Posse en territorio brasileño.

La dirigencia del ídolo celeste prevé un lleno completo en las gradas del Bellavista, con una logística reforzada ante la eventual llegada de una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial a Tungurahua.

La confirmación definitiva de la nómina de convocados del conjunto de São Paulo se dará a conocer tras la última práctica previa al vuelo chárter rumbo a Ecuador.

Mientras la afición ecuatoriana aguarda por el desembarco del exjugador del Barcelona y PSG, la escuadra conducida por Macará trabaja de forma intensiva para corregir los desajustes defensivos de la ida y dar la sorpresa en el certamen continental.