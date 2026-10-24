Lula y Bolsonaro cierran sus campañas a un día de la segunda vuelta en Brasil

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cierran sus campañas con actos públicos este sábado 24 de octubre, antes de la segunda vuelta presidencial.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro realizan este sábado 24 de octubre sus últimos actos de campaña, a un día de la segunda vuelta electoral que definirá quién gobernará el país.

Ambos candidatos buscan movilizar a sus simpatizantes después de una primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, en la que Bolsonaro obtuvo aproximadamente el 47% de los votos y Lula el 45%.

Lula y Bolsonaro movilizan a sus seguidores

Lula reúne a miles de simpatizantes en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y mantiene en su agenda una concentración en la Avenida Paulista de São Paulo.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, participa en actividades de campaña en Belo Horizonte y tiene previsto cerrar su jornada en Río de Janeiro.

Los actos se desarrollan después del último debate presidencial, celebrado el viernes 23 de octubre, en el que ambos candidatos intercambiaron cuestionamientos sobre economía, seguridad y políticas sociales.

Empate en las encuestas antes de las elecciones

La segunda vuelta se desarrolla en medio de una disputa ajustada. Según una encuesta de Datafolha, publicada el jueves 22 de octubre, Lula y Bolsonaro registran un 50% cada uno entre los votos válidos.

Este domingo 25 de octubre, los brasileños acudirán a las urnas para elegir entre la continuidad del Gobierno de Lula o la llegada de Flávio Bolsonaro a la Presidencia.