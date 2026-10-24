Policía decomisa 199 cangrejos rojos que iban a ser exportados desde el aeropuerto de Quito

La Policía Nacional decomisó 199 cangrejos rojos que pretendían ser exportados desde el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito.

La Policía Nacional decomisó 199 cangrejos rojos que pretendían ser exportados desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito. El procedimiento fue informado este sábado 24 de octubre de 2026.

Según la Policía de Quito, el operativo estuvo a cargo de la Unidad de Protección del Ambiente (UPMA) de la Zona 9, que realizó controles para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante la inspección, los uniformados detectaron los ejemplares que pretendían salir del país en incumplimiento de las disposiciones legales, por lo que procedieron con su decomiso.

¿Qué pasó con los cangrejos decomisados en Quito?

La Policía difundió imágenes del procedimiento en las que se observan los cangrejos distribuidos en varios paquetes sobre una mesa de inspección.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál era el país de destino de los animales, si existen personas detenidas ni qué ocurrió con los ejemplares después del decomiso.

La institución señaló que estos controles forman parte de las acciones de protección de la fauna y cumplimiento de la normativa ambiental.