Lula dice que una intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur), el 20 de diciembre de 2025.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió el sábado 21 de diciembre del 2025, en la Cumbre del Mercosur, de que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

"Cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente vuelve a ser amenazado por la presencia militar de una potencia", afirmó el líder progresista en referencia al cerco aeronaval tendido de Estados Unidos en el Caribe frente a las costas de Venezuela.

El mandatario brasileño agregó que una posible intervención armada en Venezuela, como la amenazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "sería una catástrofe humanitaria".

Lula, que se ha propuesto como mediador entre ambos países y ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con Trump como con el venezolano Nicolás Maduro, afirmó que en el mundo actual parece más fácil construir muros que puentes.

Tras citar la ceremonia del viernes 19 de diciembre en la que inauguró un nuevo puente que conecta entre Brasil y Paraguay, dijo que las fronteras no son amenazas a la soberanía y que es necesario tender conexiones para permitir la libre circulación de mercancías y personas.

"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Son las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado", dijo.

En la reunión del Mercosur, sin embargo, se registraron posiciones contrarias con respecto a Venezuela, ya que Brasil se negó a aprobar una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos en el país vecino y las amenazas a la democracia.

Según el mandatario brasileño, el debilitamiento de las instituciones impulsado por fuerzas antidemocráticas en la región ha abierto más espacio al crimen organizado.

Venezuela pide reunión urgente con el Consejo de Seguridad de la ONU

Agregó que el Mercosur ya demostró disposición para enfrentar el crimen organizado de forma conjunta y que en los últimos meses adoptó nuevas herramientas para tal fin, entre las que citó acuerdos de recuperación de activos y medidas para proteger niños y adolescentes en ambientes virtuales.

También dejó claro que no existe en Sudamérica ninguna instancia conjunta para liderar el combate al crimen por lo que, dijo, Brasil y Uruguay propondrán una reunión regional de ministros de Justicia a fin de discutir medidas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en la región.

Lula aseguró que América Latina es la región del mundo mas letal para las mujeres, para lo que recogió datos de Cepal según los cuales la región registra once femicidios diarios, y pidió a Paraguay, como nuevo presidente temporal del Mercosur, que impulse la creación de un pacto por el fin del femicidio y la lucha a la violencia contra la mujer.