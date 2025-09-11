Maduro anunció el despliegue de militares en '284 frentes de batalla' en Venezuela

Nicolás Maduro saludó a integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana durante la activación del 'Plan Independencia 200' este jueves 11 de septiembre del 2025, en Caracas, Venezuela.

Venezuela activó, la madrugada de este jueves 11 de septiembre del 2025, una operación militar de "resistencia" ante lo que ha calificado como una "amenaza" de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe.

El régimen de Nicolás Maduro anunció la puesta en marcha del 'Plan Independencia 200', en el que aseguró participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en "284 frentes de batalla", para garantizar "la independencia y la paz" del país.

"Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla", dijo Maduro en un acto desde el complejo residencial a las afueras de Caracas.

Maduro habló a través de una radio con tropas y llamó a "la consolidación de posiciones" y del "sistema defensivo nacional".

Él pidió "garantizar todas las costas, de punta a punta, libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia" y dijo que si Venezuela tiene que "volver a combatir" lo hará por su libertad, tras recordar las gestas históricas de la independencia.

"Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano", expresó el Maduro.

El despliegue anunciado por Maduro se produce en medio de las tensiones entre Caracas y Washington después de que EE.UU. movilizara en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear. Además, ordenó el envío de 10 aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

Además, Venezuela ordenado la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y con un "refuerzo especial" de la presencia militar en cinco regiones costeras del país.

El Gobierno del presidente Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico.