Fuerzas Armadas destruyen 67 campamentos clandestinos en el Parque nacional Podocarpus

Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron una operación estratégica en el corazón del Parque Nacional Podocarpus con el objetivo de frenar el avance de la minería ilegal en la región.

Durante la intervención, el personal militar logró localizar y destruir un total de 67 campamentos clandestinos que servían como centros operativos para las actividades extractivas no autorizadas.

Asimismo, las autoridades informaron sobre la inhabilitación de 38 bocaminas, bloqueando los puntos de acceso críticos utilizados por los mineros ilegales para la extracción de recursos en este ecosistema altamente vulnerable.

Incautación de explosivos y materiales

Más allá de la destrucción de la infraestructura física, el operativo permitió el decomiso de una cantidad importante de insumos y herramientas necesarias para las actividades de extracción ilícita.

Entre los hallazgos más críticos reportados por las autoridades se encuentran 138 tacos de dinamita, material explosivo de alta peligrosidad que era empleado sin controles técnicos, poniendo en riesgo la integridad del suelo y de las fuentes hídricas de la zona.

Estas acciones, enmarcadas en la consigna de protección del territorio nacional, buscan desarticular las redes económicas que se lucran de la explotación irregular de recursos minerales en áreas protegidas.

Detalle de la operación militar: