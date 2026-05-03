Rescate en El Quinche: Vehículo cae a una quebrada con cuatro ocupantes

Un auto, con cuatro personas en su interior, perdió pista y cayó hacia una quebrada.

A las 03:21 de la mañana, a través de la línea única para emergencias 9-1-1, se reportó que un vehículo se precipitó a una quebrada en el tramo que conduce hacia la parroquia de El Quinche.

El equipo de Bomberos Quito tuvo que desplegar un sistema especializado de cuerdas para descender hasta el sitio del impacto y realizar maniobras de extricación vehicular, lo que permitió liberar a tres de los ocupantes que se encontraban atrapados entre los fierros retorcidos del automotor.

Tras un arduo trabajo de rescate, las cuatro personas fueron puestas a buen recaudo en la superficie, donde recibieron atención prehospitalaria inmediata por parte de los equipos de primera respuesta antes de ser estabilizadas en el lugar.

Afectación en la movilidad

Debido a las labores de rescate y el trabajo de las instituciones de seguridad, se han reportado los siguientes detalles sobre la situación en la zona: