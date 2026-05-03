Rescate en El Quinche: Vehículo cae a una quebrada con cuatro ocupantes
Siniestro de tránsito se registró la madrugada de este domingo en la vía E-35, donde un automóvil cayo a una pendiente cerca a El Quinche.
Un auto, con cuatro personas en su interior, perdió pista y cayó hacia una quebrada.
Cuerpo de Bomberos de Quito
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Fecha de publicación
03 may 2026 - 10:26
A las 03:21 de la mañana, a través de la línea única para emergencias 9-1-1, se reportó que un vehículo se precipitó a una quebrada en el tramo que conduce hacia la parroquia de El Quinche.
El equipo de Bomberos Quito tuvo que desplegar un sistema especializado de cuerdas para descender hasta el sitio del impacto y realizar maniobras de extricación vehicular, lo que permitió liberar a tres de los ocupantes que se encontraban atrapados entre los fierros retorcidos del automotor.
Tras un arduo trabajo de rescate, las cuatro personas fueron puestas a buen recaudo en la superficie, donde recibieron atención prehospitalaria inmediata por parte de los equipos de primera respuesta antes de ser estabilizadas en el lugar.
Afectación en la movilidad
Debido a las labores de rescate y el trabajo de las instituciones de seguridad, se han reportado los siguientes detalles sobre la situación en la zona:
- Cierre de carril: La Policía Nacional informó el cierre de un carril en el sector de la "Y de Cusubamba" para facilitar las tareas operativas.
- Sentido afectado: La restricción de circulación rige en el sentido Cusubamba – El Quinche.
- Instituciones coordinadas: El operativo contó con la participación conjunta del ECU 911, Bomberos Quito y la Policía Nacional.
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