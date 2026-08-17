El actual brote de ébola ya es el segundo más letal de la historia, según la OMS 

La OMS advierte que el brote actual de ébola es el segundo más letal de la historia.

El mundo vuelve a mirar al ébola. El brote que golpea a República Democrática del Congo ya se convirtió en el segundo más letal registrado desde que se identificó el virus hace 50 años y solo es superado por la gran epidemia de África Occidental de 2014-2016.

Hasta el 15 de agosto de 2026, la República Democrática del Congo registraba 4 945 casos confirmados y 2 325 muertes. Es decir, cerca de la mitad de las personas diagnosticadas han fallecido.

La preocupación de los organismos sanitarios no está únicamente en el número de víctimas, sino en la velocidad con la que está creciendo la epidemia.

¿Por qué este brote de ébola es diferente?

El virus probablemente comenzó a circular desde febrero de 2026, pero el brote no fue declarado oficialmente hasta mayo de 2026. Para entonces, había tenido meses para propagarse sin ser detectado.

La OMS ha señalado que el crecimiento del actual brote no tiene precedentes. Mientras que estudios señalan que, al comparar etapas equivalentes, el brote se ha expandido alrededor de cinco veces más rápido que epidemias anteriores.

Además, el brote es provocado por el virus Bundibugyo, un tipo menos frecuente de ébola para el que todavía no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico probado, a diferencia de lo que ocurre con otras variantes del virus.

El antecedente que todavía no ha sido superado

Para entender la dimensión de lo que está ocurriendo hay que regresar una década.

Entre 2014 y 2016, una epidemia de ébola golpeó principalmente a Guinea, Liberia y Sierra Leona y provocó más de 11 000 muertes. Sigue siendo la peor registrada desde que el virus fue identificado en 1976.

El brote de 2026 todavía está lejos de esa cifra, por lo que no es correcto afirmar que ya es el peor de la historia.

Lo que advierte la OMS es que, debido a su velocidad de crecimiento, existe el riesgo de que llegue a superar aquella epidemia si no se logra contener su avance.

¿Por qué no logran detenerlo?

Detrás de las cifras existe otro problema y es llegar hasta los pacientes.

El conflicto armado en el este de Congo, los desplazamientos de población, la desinformación, las dificultades para acceder a determinadas comunidades y un sistema sanitario con recursos limitados complican el seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con enfermos.

De hecho, hasta el 80% de las infecciones se estarían detectando fuera de las cadenas de contactos conocidas, una señal de que el virus continúa circulando sin que las autoridades sanitarias puedan identificar todos los contagios a tiempo.