¿Quién mató a Valeria Márquez? 

Valeria Márquez fue asesinada mientras hacía un en vivo en su cuenta de TikTok.

La investigación por el feminicidio de la influencer mexicana de 23 años, Valeria Márquez registró su principal avance con la captura de un hombre señalado como presunto coautor material del crimen ocurrido durante una transmisión en vivo.

Más de un año después del asesinato que conmocionó a México y abrió un debate sobre la violencia feminicida y la exposición de las mujeres en redes sociales, la Fiscalía de Jalisco confirmó la captura de Iván Martín “N”, investigado por su presunta participación en el crimen de la creadora de contenido. El operativo se ejecutó en Zapopan con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La investigación apunta a una participación coordinada

Según la Fiscalía, las evidencias recabadas indican que el detenido habría intervenido antes, durante y después del asesinato de Valeria Márquez. Las autoridades reconstruyeron los movimientos de los presuntos implicados mediante cámaras de videovigilancia y establecieron que para ejecutar el ataque se utilizaron una motocicleta y un vehículo blanco.

Durante el allanamiento en el inmueble donde fue localizado, los agentes decomisaron dos armas de fuego, teléfonos celulares e identificaciones, elementos que ahora forman parte de las pericias para determinar el grado de participación de los involucrados y esclarecer la planificación del crimen.

La hipótesis sobre el autor intelectual

Las investigaciones también mantienen bajo la lupa a Francisco “N”, expareja de Valeria Márquez, quien habría amenazado previamente a la joven. De acuerdo con el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, la principal hipótesis es que el hombre habría ordenado el feminicidio y solicitado apoyo a su padre, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto integrante de 'Lo Rs', una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hasta el momento, esa línea de investigación continúa en desarrollo y las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades penales de todos los presuntos implicados.

Detención de Iván Martín 'N', señalado como presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez, en Jalisco, México, 3 de agosto. Fiscalía de Jalisco

Un feminicidio que marcó a México

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan. El crimen, registrado parcialmente en directo, provocó indignación dentro y fuera de México y volvió a poner sobre la mesa la violencia que enfrentan las mujeres y los desafíos para investigar y sancionar los feminicidios.

Con la captura de Iván Martín “N”, la Fiscalía considera que el caso dio un paso importante. Sin embargo, la investigación sigue abierta y las autoridades buscan identificar, localizar y procesar a todas las personas que habrían participado en la planificación y ejecución del feminicidio.