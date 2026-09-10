Un mes del terremoto en Colombia: la emergencia desaparece de las redes pero no de la realidad

A un mes de terremoto en Colombia, una experta e investigadora en redes sociales analiza como la tendencia provoca el olvido de los hechos trágicos que marcan realidadades.

Han pasado 30 días desde el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia.

A un mes del desastre, el impacto inicial en las plataformas digitales se disipó y el flujo de noticias redujo su intensidad.

Sin embargo, la emergencia y el drama de las familias afectadas continúan vigentes.

Las redes sociales operan bajo una lógica de inmediatez que prioriza la novedad constante.

Esta dinámica provoca que causas complejas y emergencias humanitarias pierdan visibilidad en las pantallas, aunque en el terreno las necesidades básicas permanezcan insatisfechas.

Rescatistas buscando sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado cuatro días después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Pereira, Colombia, el 14 de agosto de 2026. AFP

La 'fatiga por compasión' y el algoritmo

Carolina Bazante, investigadora y directora de Lupa Media, explica que en este fenómeno convergen la fatiga emocional del público y la pérdida de exposición en los medios de comunicación.

"Cuando ocurre una tragedia, al principio hay una reacción muy intensa de temor, solidaridad y una necesidad urgente de entender qué sucedió. Pero esa tensión no se puede mantener indefinidamente. Con el paso de los días aparece la 'fatiga por compasión' : la audiencia se acostumbra al estímulo, reduce la urgencia y redirige su atención a otros temas". Carolina Bazante

A esto se suma el funcionamiento de los algoritmos digitales, diseñados para favorecer la reacción inmediata.

"Cuando la tragedia deja de concentrar la conversación, pierde espacio en las plataformas. Surge entonces una paradoja: la emergencia desaparece de nuestro entorno informativo mucho antes de que desaparezca de la realidad". Carolina Bazante

Equipos de rescate trabajan entre los escombros del edificio Ana Pilar durante las operaciones de rescate tras un terremoto en Cali, Colombia, el 14 de agosto de 2026. REUTERS

El reto del periodismo en el tiempo

Estar lejos o dejar de ver contenido en plataformas como TikTok no significa que la crisis haya concluido.

Ante esta dinámica, el especialista recalca el compromiso de los medios para romper ese ciclo informativo.

El desafío periodístico radica en dar seguimiento continuo a las etapas de reconstrucción.

También a la situación de las víctimas y a la fiscalización del uso de recursos públicos, incluso cuando la atención masiva de los primeros días ha disminuido.