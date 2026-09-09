VIDEO: Delincuentes roban 65 quintales de arroz de una bodega en El Tingo, en Quito

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que delincuentes se robaron 65 quintales de arroz la madrugada de etse 9 de septiembre de 2026.

Delincuentes sustrajeron 65 quintales de arroz de una bodega ubicada en el sector de El Tingo, en el Valle de los Chillos, al suroriente de Quito. El delito económico supera los USD 4 000 .

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a un grupo de personas cargando los sacos en una camioneta color gris .

Según las víctimas, el atraco ocurrió cerca de las 02:00 de este miércoles 9 de septiembre de 2026.

Además, sospechan que los implicados inspeccionaron el lugar cerca de las 20:00 del martes anterior.

Momento en que uno de los ladrones saca parte de los quintales de arroz que se robaron de una bodega en el sector El Tingo.

Modalidad del atraco

Primer embarque

Los sospechosos cargaron 35 quintales de arroz en el vehículo.

Segundo embarque

Regresaron horas después para sustraer 30 quintales adicionales.

Los moradores presumen que el sitio donde almacenaron la mercancía robada queda cerca del sector, por lo que solicitaron colaboración a la comunidad para identificar la camioneta.

Momento en que los antisociales se retiran de los exteriores de la bodega tras llevarse los quintales de arroz.

Denuncian trabajo administrativo

Los afectados señalaron que no existía una respuesta oportuna de las autoridades y expusieron dificultades para asentar la denuncia por la falta del parte policial.

"La Policía vino a tomar los datos, pero los sospechosos siguen libres porque no han elaborado la parte. Fui a buscar el documento al sector del Puente 8 y me dijeron que no hay nada. En la PJ y en la Fiscalía del Triángulo nos responden lo mismo: que no pueden actuar sin el documento". Víctimas del robo.

Policía invetsiga el hecho

Por su parte, la Policía Nacional del distrito indicó que sus unidades levantan indicios e investigan el caso para dar con la ubicación del vehículo y los responsables.