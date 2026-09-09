Incendio en Los Ángeles: Getty Center es evacuado y emiten alertas de emergencia

El Pass Fire consume 20 acres y obliga a evacuar el Getty Center y zonas aledañas

Un incendio de maleza registrado cerca de la autopista 405 y el Sepulveda Pass, en el área de Brentwood, Los Ángeles, obligó a las autoridades a emitir avisos de evacuación este miércoles 9 de septiembre.

El fuego ya ha consumido alrededor de 20 acres y mantiene movilizados a decenas de bomberos.

Incendio avanza cerca del Getty Center

El incendio, denominado Pass Fire, fue reportado alrededor de las 16:15 cerca de la autopista 405.

Las llamas avanzaron por una zona de vegetación próxima al Getty Center, mientras equipos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) trabajan para contenerlas.

Los avisos de evacuación abarcan el área ubicada al oeste de la autopista 405, al norte de Sunset, al este de Tigertail y al sur de Promontory. Dentro de esta zona se encuentran la Universidad Mount Saint Mary's y el Centro Getty.

Getty Center fue evacuado

Las autoridades recomendaron a las personas que se encuentran dentro del área prepararse para evacuar si las condiciones del incendio empeoran.

El LAFD pidió mantenerse atentos a las indicaciones oficiales mientras continúan las labores de emergencia.

Directivos del Getty Center informaron que el museo permanece cerrado debido al incendio. Tanto los visitantes como el personal fueron evacuados del edificio como medida de precaución.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas heridas por el incendio y se desconoce la causa que originó las llamas.

Los bomberos continúan trabajando en el sector para evitar que el fuego siga avanzando hacia zonas pobladas.