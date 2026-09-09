Caso Pruebas Covid-19: Tribunal dictará sentencia a Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo

El expresidente Abdalá Bucaram fue procesado judicialmente por el caso Pruebas Covid. El Tribunal del caso dictará sentencia este miércoles 9 de septiembre de 2026.

El Tribunal de Juicio reinstaló la audiencia dentro del caso Pruebas Covid-19 AMT.

En esta diligencia, los jueces anunciarán de forma oral la sentencia contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y dos personas más, procesadas por delincuencia organizada.

La investigación de la Fiscalía General del Estado se relaciona con la venta e intermediación irregular de pruebas rápidas para detectar Covid-19 durante la emergencia sanitaria.

Según la tesis fiscal, los insumos habrían sido comercializados con agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y terceros.

Alta médica y pedido de la defensa

De forma paralela a la reinstalación del juicio, el exmandatario comunicó a través de sus redes sociales que solicitó la alta médica voluntaria de la casa de salud donde se encontraba internado.

Bucaram sostuvo que su condición cardíaca es delicada y que padece 13 000 arritmias ventriculares.

Asimismo, el expresidente anticipó que la decisión judicial de este miércoles podría implicar una pena de entre cinco y siete años de prisión.

Sin embargo, reiteró que se considera inocente y que continuará con su defensa fuera del centro hospitalario.

Bucaram cuestionó las versiones vertidas durante el proceso legal y adelantó que sus hijos impulsarán acciones internacionales, acudiendo a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar el caso.