Migrante ecuatoriana entre los ganadores del Gordo de la Lotería de Navidad de España

Gladys Manzanilla, la ecuatoriana que ganó uno de los premios del Gordo de la Lotería de Navidad en España

Gladys Manzanilla, una migrante ecuatoriana que reside en España desde hace 30 años, ganó un premio de 400 000 euros en el sorteo de El Gordo de la Lotería de Navidad. La afortunada ganadora celebró este hito que llega tras tres décadas de esfuerzo y trabajo fuera de su país de origen.

Después de conocerse el resultado, Manzanilla expresó su sorpresa al ser abordada por medios. “No sé qué voy a hacer con el premio, creo que voy a seguir trabajando”, declaró, y añadió que mantiene el décimo ganador guardado en su domicilio.

De acuerdo con la normativa vigente de la Agencia Tributaria, los premios de lotería que superan los 40 000 euros están sujetos a un gravamen especial del 20 %. En el caso del “Gordo”, la retención se aplica sobre 360 000 euros, por lo que Hacienda retiene 72 000 euros. De esta manera, el importe neto que recibe el titular de un décimo premiado es de 328 000 euros.

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra en España desde 1812 y marca tradicionalmente el inicio de las festividades navideñas en el país. Los números premiados son cantados por los niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso, dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

El 'Gordo' de este año fue cantado en el Teatro Real y estuvo especialmente repartido en la provincia de León, aunque también se vendieron series en distintos puntos de Madrid y otras localidades del país.

El sorteo de Navidad reparte 2 590 millones de euros en premios, distribuidos en trece premios principales y numerosos premios menores. Las ventas del sorteo extraordinario alcanzaron en 2025 los 3 554 millones de euros, un 1,4 % más que el año anterior.