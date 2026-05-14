Un gigantesco tacón rosa sobre ruedas sorprendió en las calles de Nueva York

El gigantesco tacón motorizado terminó convirtiéndose en una atracción ambulante que captó miradas en Nueva York.

Las calles de Nueva York volvieron a dejar una escena fuera de lo común luego de que un enorme vehículo con forma de tacón alto recorriera la ciudad como si se tratara de un automóvil convencional.

El automóvil, completamente rosa y con diseño inspirado en un zapato de tacón, avanzó entre taxis, buses y peatones provocando sorpresa y cientos de reacciones en redes sociales.

Su estética extravagante hizo que muchos compararan la escena con una pasarela de moda trasladada al caos urbano de Manhattan.

Reacciones en redes

Mientras algunos usuarios calificaron el vehículo como una pieza de arte urbano y creatividad extrema, otros lo consideraron ridículo o excesivo. Sin embargo, la mayoría coincidió en que era imposible no detenerse a grabarlo.

Las imágenes rápidamente se viralizaron por lo inusual de la escena y por la naturalidad con la que el automóvil circulaba entre el tráfico neoyorquino.

La aparición del vehículo reforzó la reputación de Nueva York como una ciudad donde lo extravagante y lo inesperado pueden convertirse en parte del paisaje cotidiano.

Coche rosa de tacón alto Redes Sociales

El gigantesco tacón motorizado terminó convirtiéndose en una atracción ambulante que captó miradas, celulares y comentarios en plena vía pública.