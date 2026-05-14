Esmeraldas: Cortes de luz de 2 horas al día desde el 15 de mayo por falla en transformador

Un transformador de la subestación Esmeraldas sufrió una falla el martes 12 de mayo de 2026.

Una falla en un transformador de la subestación Esmeraldas ha dejado sin luz, desde el martes 12 de mayo de 2026, a varios sectores de la provincia verde.

Según la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), la falla provocó cortes de energía programadas de hasta cuatro horas diarias. Y desde este viernes 15 de mayo, serán de hasta dos horas al día mientras se soluciona el problema.

"Es preciso señalar que, hasta el día de hoy, jueves 14 de mayo, existirán desconexiones programadas de hasta 4 horas; sin embargo, a partir de este viernes estas se reducirán de una a dos horas diarias en sectores del centro, norte y sur de Esmeraldas", señaló Celec.

Según explicó la empresa estatal, equipos técnicos y operativos trabajan de manera continua para restablecer el servicio eléctrico de forma paulatina, aunque todavía no existe una fecha específica para la solución definitiva del problema.

Como parte de las medidas emergentes para sostener el abastecimiento de energía mientras avanzan las reparaciones, se incorporarán más de 24 MVA al sistema de distribución local, señaló Celec, este jueves 14 de mayo

"Desde la tarde del martes 12 de mayo, técnicos de Celec EP Transelectric, Termoesmeraldas, CNEL EP y Cenace trabajan en jornadas extendidas para solventar la emergencia y reducir las afectaciones a la ciudadanía".

En paralelo, la Corporación Eléctrica del Ecuador dijo que se ejecutan trabajos de recuperación y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en territorio, que incluyen el reemplazo de 21 postes dañados.

Además, de la instalación de un nuevo transformador de 167 MVA en la subestación Esmeraldas, con una inversión aproximada de USD 5,4 millones, según informó la entidad.