Migrante ecuatoriano enfrenta cargos por invadir una propiedad militar y tener condena previa

Un ecuatoriano es procesado por ingresar a Estados Unidos invadiendo zona militar.

Un migrante ecuatoriano, identificado como Darío Javier T., fue declarado culpable el pasado 18 de junio de 2025 por ingresar de manera ilegal a Estados Unidos invadiendo un área militar en Texas, en la frontera con México.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que el ecuatoriano enfrenta cargos por ingresar al país invadiendo una propiedad militar. Ahora está detenido y podría recibir una pena de entre seis meses y 10 años de prisión.

Michael W. Banks, autoridad de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., confirmó que el ciudadano fue detenido en Santa Teresa, Nuevo México, en la frontera con México.

A través de las verificaciones biométricas revelaron que el detenido tiene una condena previa por conducta sexual delictiva con un menor de 14 años. En su expediente se comprobó que solo cumplió 36 meses de prisión y fue deportado en abril de este año.

Banks señaló: “Este depredador sexual ahora enfrenta cargos por reingreso ilegal y allanamiento de propiedad militar. Nuestra presencia en la frontera es crucial para detectar y prevenir la entrada de estos delincuentes”, dijo.-

El migrante cruzó por un Área de Defensa Nacional ubicada en Nuevo México, una zona controlada por el Ejército de EE.UU., donde se han establecido varias bases militares.

Este territorio fue creado durante la administración de Donald Trump como parte de su estrategia legal para frenar los cruces fronterizos ilegales.