Cinco muertos por fuertes vientos que desatan el caos en Rio y zonas de Sao Paulo

Cinco personas murieron en incidentes por fuertes ráfagas de viento que provocaron caos en Río de Janeiro y en zonas del estado de Sao Paulo, con cortes eléctricos y la interrupción del transporte público.

Los habitantes de Rio fueron sorprendidos la tarde del miércoles 29 de julio por vientos de hasta 100 km/h, que derribaron decenas de árboles y dejaron a miles de personas varadas tras la paralización de las tres líneas de metro de la ciudad.

Los bomberos informaron que dos personas murieron tras el colapso de un muro en el turístico barrio carioca de Santa Teresa, y que un pescador está desaparecido en la localidad costera de Tarituba.

Aeropuertos afectados

Vientos de hasta 124 km/h causaron estragos en el estado de Sao Paulo, donde dos hombres murieron aplastados por árboles y un pescador falleció tras el naufragio de una embarcación, informaron las autoridades locales.

Las operaciones en aeropuertos de Rio y Sao Paulo también se vieron afectadas.

El aeropuerto Santos Dumont en Rio, que opera vuelos domésticos, dijo a la AFP que había suspendido sus operaciones durante dos horas.

Según los bomberos de Rio, más de 90 árboles cayeron a causa de las ráfagas. Muchas áreas de la ciudad sufrieron apagones pero la energía se restableció en la mayoría de ellas.

Árboles caídos

En el barrio de Botafogo, dos enormes árboles cayeron a ambos lados de un quiosco donde Patrick Diego, de 39 años, trabaja hace más de dos décadas.

"Menos mal que cayeron despacio y no hirieron a nadie. El único daño fue que el quiosco se movió de su sitio", dijo a la AFP.

"El caos se apoderó de todo", señaló Paula Rubim, de 53 años, administradora de un edificio, mirando la calle bloqueada al tráfico, quejándose de que "el metro está paralizado".

Vientos en medio de sol y calor

El centro de operaciones de emergencia de la alcaldía atribuyó los vientos a "la aproximación de un frente frío oceánico".

Las ráfagas se produjeron en medio de un día caluroso y soleado.

Videos en redes sociales mostraban a bañistas huyendo en masa de las playas de Copacabana e Ipanema mientras el viento levantaba arena y arrastraba sombrillas y reposeras.

El Instituto Nacional de Meteorología dijo a la AFP que había emitido una alerta por vientos costeros para Sao Paulo el martes, extendida el miércoles a la costa de Rio.