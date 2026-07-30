Gobierno ofrece USD 1 millón por información que permita ubicar al cabecilla de los Sao-Box

USD 1 millón por información que permita ubicar al cabecilla de los Sao-Box.

El Gobierno anunció una recompensa de USD 1 millón para quien proporcione información que permita localizar y capturar a Edinson Alexander Delgado Rocafuerte, conocido como 'Saoko', señalado por las autoridades como uno de los principales líderes de la estructura criminal Sao-Box.

El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien difundió un afiche con la fotografía, el nombre completo y los alias del requerido.

Además, instó a la ciudadanía a colaborar a través de la línea gratuita 1800-DELITO (335-486), asegurando que la información será manejada de forma confidencial y que la recompensa se entregará únicamente si los datos permiten ubicar al sospechoso.

De acuerdo con la información, Delgado Rocafuerte es considerado un objetivo de alto valor dentro de la estrategia gubernamental para enfrentar al crimen organizado.

Origen de la organización delictiva

Las investigaciones ubican a Sao-Box como una organización surgida tras una fractura interna de Los Lobos, en medio de disputas por el control de actividades ilícitas, entre ellas la minería ilegal y otras economías criminales.

Las autoridades también recuerdan que el nombre de alias 'Saoko' trascendió en febrero de 2025, cuando medios colombianos reportaron que resultó herido durante un ataque armado ocurrido en Barranquilla.

Gobierno busca información

Desde entonces, organismos de seguridad ecuatorianos han sostenido que el presunto cabecilla estaría fuera del país.

Con esta recompensa, el Gobierno busca obtener información que facilite su captura y avanzar en las operaciones dirigidas a desarticular las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional.