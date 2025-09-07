Milei reconoce derrota en elecciones de Buenos Aires; Cristina Fernández reacciona

El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció, este domingo 7 de septiembre del 2025, que su partido, La Libertad Avanza (LLA), ha sufrido "una clara derrota" en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Prometió hacer lo posible para revertir estos resultados.

Milei reconoció el fracaso de la formación ultraderechista en esta provincia frente al rotundo triunfo del peronismo. "Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Hoy los resultados no han sido positivos, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", afirmó.

Con más del 90 % de los sufragios escrutados, Fuerza Patria, alianza de distintos sectores del peronismo, se impuso con un 47% de los votos. Mientras que LLA obtuvo cerca de un 34%, lo que significa una diferencia de trece puntos.

"Este es un piso del cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre, que vienen las elecciones nacionales", señaló Milei, en alusión a los comicios en los que se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino.

El mandatario dijo que el resultado de este domingo obliga a hacer una profunda autocrítica. "Aquellas cosas en que nos hemos equivocado, las vamos a corregir", señaló.

"Si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre", insistió Milei.

Aún así se mantuvo firme en el rumbo que adoptó cuando fue elegido presidente, en diciembre de 2023. "No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. "No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo no solo que se confirma sino que lo vamos a acelerar y profundizar más".

En los comicios provinciales de Buenos Aires, el peronismo logró imponerse este domingo no solo al partido de Milei sino también a Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) y que se presentó en la misma plataforma que LLA.

Tanto el Gobierno de Milei como el peronismo, la principal fuerza opositora en Argentina, eligieron como estrategia política plantear la elección provincial como una batalla clave para posicionarse con solidez para los comicios del 26 de octubre.

La provincia de Buenos Aires, principal bastión del peronismo, es un distrito clave a nivel nacional puesto que concentra al 38,6 % de la población de Argentina.

'Decidieron ponerle límite al presidente'

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) celebró este domingo el triunfo de su partido, Fuerza Patria, sobre el del presidente Javier Milei en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires y destacó que la población decidió ponerle "un límite al presidente".

"Con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos", señaló la exmandataria en un audio reproducido en el búnker de Fuera Patria y grabado en el domicilio en el que cumple una condena de seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.

"Espero, sinceramente, que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace", añadió Fernández sobre Milei.

Además, destacó que el presidente "tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40 % del electorado nacional".

"Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo porque es lo que esperamos todos los argentinos esta noche", señaló, tras el triunfo de Fuerza Patria con el 47 % de los votos, frente al casi 34 % del partido de Milei, La Libertad Avanza.

"Quiero decirles que este es un triunfo que nos llena de orgullo, pero también de inmensa responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto amamos", concluyó la exmandataria, frente a cuyo domicilio se concentraron este domingo cientos de seguidores para mostrarle su apoyo.