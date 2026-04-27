Tiroteo en cena de Trump: Invitados rescataron licor y comieron tras disparos

El presidente Trump fue evacuado tras escucharse disparos durante una cena él encabezaba.

Policías estadounidenses arrestaron, el sábado 25 de abril de 2026, a un joven que intentó entrar armado a la cena anual de Corresponsales de la Casa Blanca, evento encabezado por el presidente Donald Trump.

Videos del hecho mostraron como, tras escucharse detonaciones, autoridades de seguridad evacuaron rápidamente al Presidente, a su esposa y a otros integrantes del Gobierno.

El mundo puso el ojo en el traslado del primer mandatario y en la captura y neutralización del sospechoso del hecho, pero no en las reacciones de los invitados.

Anecdóticos momentos del tiroteo

Las imágenes muestran, por ejemplo, a un hombre de la tercera edad, comiendo impasible, durante el tiroteo.

Permaneció sentado en su mesa priorizando su alimentación, mientras la gente corría para resguardarse.

Otro caso fue el de una mujer que rescata, con toda la calma, las botellas de alcohol del evento.

Un video muestra a la ciudadana tomando por lo menos tres botellas de vino de la mesa y llevándolas consigo durante la evacuación.

En otro plano se ve a la viuda del exactivista político, Charlie Kirk, saliendo de la sala envuelta en lágrimas y exclamando "solo quiero ir a casa".

Presunto responsable fue capturado

Aunque las autoridades no han dado el nombre del sospechoso, medios locales e internacionales se refieren a él como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, en el estado de California, que trabajaba como profesor.