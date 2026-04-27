31 ataques se perpetraron en tres días en el suroeste de Colombia

Un atentado ocurrió, el sábado 25 de abril de 2026, en una carretera del Cauca, en el suroeste de Colombia

Al menos 31 ataques se registraron en el suroeste de Colombia durante el último fin de semana de abril, entre ellos la detonación de una bomba en una carretera que dejó 21 muertos, según el último balance del Gobierno.

Desde el viernes se han registrado 31 acciones guerrilleras en tres departamentos del suroeste de Colombia, dijo a la AFP una portavoz de las Fuerzas Militares.

Los ataques son atribuidos a una facción disidente de la guerrilla FARC comandada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscando de Colombia, que se financia principalmente con el tráfico de cocaína.

Un atentado perpetrado, el viernes 24 de abril de 2026, contra una base militar en Cali, dejó dos heridos e inició una serie de ataques en las regiones del Valle del Cauca y el Cauca.

Unos de los ataques con mayor número de víctimas fue el atentado con un cilindro cargado con explosivos en la Vía Panamericana, en el departamento colombiano del Cauca.

"Los que atentaron y mataron (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes", dijo el presidente Gustavo Petro en X. "Quiero los mejores soldados para enfrentarlos", agregó.

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Sube a 21 el número de muertos

El saldo de víctimas fatales por el ataque con explosivos en el departamento del Cauca ascendió a 21, dijo el ministro de Defensa Pedro Sánchez, este lunes 27 de abril de 2026. Otras 56 personas resultaron heridas.

El atentado fue perpetrado por presuntos disidentes de las FARC en la Vía Panamericana, el sábado 25 de abril de 2026.

Hasta el domingo 26 de abril se conocía que eran 20 cuerpos. "En el marco de la atención integral a las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), han sido abordados, a la fecha, 20 cuerpos", indicó en un comunicado el Instituto de Medicina Legal (IML).

La entidad precisó que los cuerpos corresponden a 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad, y señaló que hasta ahora han sido identificadas 15 de las víctimas, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares.

El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros 15 vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

Medicina Legal informó además que continúa el proceso técnico para lograr la plena identificación de los cinco cuerpos restantes.

El atentado ha provocado rechazo de autoridades y distintos sectores, tras un recrudecimiento de la violencia en el Cauca y el vecino Valle del Cauca, dos de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Otros atentados en Colombia

Camioneta cargada con explosivos estalla en El Plateado, departamento del Cauca. Varias viviendas resultaron afectadas tras la explosión de una camioneta cargada con explosivos una zona rural del municipio de Argelia.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró en medio de la presencia de estructuras armadas ilegales que operan en la zona, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Un camión fue incendiado, el domingo 26 de abril, por hombres armados, según la Alcaldía de Jamundí, en el puente de Río Claro, en medio de la creciente ola de violencia en Cauca y Valle del Cauca.

La emergencia obligó a suspender el paso hacia varias zonas rurales mientras el Ejército y los bomberos atendían la situación.

Violencia previo a las elecciones

La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales tras el magnicidio del precandidato de derecha Miguel Uribe, baleado durante un mitin en junio de 2025.

El senador Iván Cepeda, es el favorito para las elecciones seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las encuestas.

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Los tres han denunciado amenazas de muerte y cuentan con fuertes esquemas de seguridad. De la Espriella y Paloma Valencia critican la política de paz de Gustavo Petro y prometen mano dura contra los rebeldes.

En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.