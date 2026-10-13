Mueren 13 niños en naufragio de barco en la India; sus cuerpos fueron rescatados del río Ganges
El barco transportaba entre 15 y 20 personas cuando se volcó la noche del 13 de octubre de 2026 en el distrito de Vaishali, estado de Bihar.
Socorristas recuperaron los cuerpos de 13 niños del río Ganges en India
Indian Coast Guard
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Actualizado:
13 oct 2026 - 22:34
Socorristas recuperaron los cuerpos de 13 niños del río Ganges en India, tras el naufragio de un barco que se dirigió a un festival, informaron las autoridades.
El barco transportaba entre 15 y 20 personas cuando se volcó la noche del martes 13 de octubre de 2026 en el distrito de Vaishali, estado de Bihar, indicó el magistrado distrital Varsha Singh, citado por la agencia noticiosa Press Trust of India.
Las 13 víctimas tenían 15 años o menos, precisó Singh, tras aclarar que se desconoce el número exacto de pasajeros.
"La pérdida de vidas en el naufragio de un barco en Vaishali, Bihar, es profundamente dolorosa", declaró el primer ministro Narendra Modi en un comunicado.
Narendra Modi también anunció una compensación para las familias de las víctimas que murieron en este naufragio.
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