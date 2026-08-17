Cinco jóvenes mueren tras circular en sentido contrario por un reto viral en redes

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, afirmó este lunes sentirse "conmocionado" tras la muerte en un accidente de cinco jóvenes que circulaban en sentido contrario, mientras las autoridades expresan su preocupación por un fenómeno alimentado por las redes sociales.

Los adolescentes, cuyas edades no fueron precisadas, murieron el domingo cuando el automóvil en el que viajaban, que circulaba a gran velocidad en sentido contrario por una autopista al sur de Dublín, chocó contra otro vehículo.

Cuatro personas, entre ellas un niño -que viajaban en el otro auto-, resultaron gravemente heridas.

Este drama se produce días después de otro accidente ocurrido en otra autopista cercana a Dublín, en circunstancias similares, en el que nueve personas resultaron heridas.

Buscar "likes" a alta velocidad

En un comunicado, Micheál Martin se declaró "conmocionado y entristecido" por el accidente y se mostró especialmente alarmado por el hecho de que algunos de estos actos se cometan "para conseguir un 'me gusta' en las redes sociales".

El primer ministro irlandés consideró que no puede haber "ninguna tolerancia" con este tipo de comportamiento.

People can’t believe youngsters are stealing cars and driving them the wrong way down motorways for clout.



Well, here’s youngsters in a stolen car driving down the wrong way of the M50 🇮🇪

Gardai are afraid to give chase as they’ll lose their job and get a conviction.

Something… pic.twitter.com/AQ1qUCaRlS — TheLiberal.ie (@TheLiberal_ie) August 17, 2026

El día anterior, el comisionado de la Garda Síochána, la policía irlandesa, Justin Kelly, también condenó una práctica que calificó de "irresponsable y peligrosa".

"Lo que hace aún más indignante este comportamiento imprudente es que, en algunos casos, está motivado por la búsqueda de popularidad en las redes sociales, sin tener en cuenta las consecuencias potencialmente devastadoras para los demás ni para los propios autores", declaró.

Preocupación policial ante un patrón repetitivo en autopistas

John Joe O'Connell, responsable de un sindicato de policías irlandeses, afirmó este lunes en la cadena RTÉ que grupos de jóvenes utilizan las redes sociales para "superarse unos a otros", grabando sus interacciones con la policía y provocando deliberadamente persecuciones.

El responsable sindical precisó que los autos circulan en sentido contrario por vías rápidas porque la policía tiene instrucciones de no perseguir vehículos en situaciones de alto riesgo.