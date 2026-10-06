Petroecuador reanuda el bombeo del SOTE tras incendio en la estación de Baeza

Petroecuador dijo que se reanuda el bombeo del SOTE y se garantiza el suministro de crudo

Petroecuador reanudó, el lunes 5 de octubre de 2026, el bombeo de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), luego de superar la emergencia provocada por un incendio en la Estación de Bombeo de Baeza, en la provincia de Napo.

El incidente ocurrió el 1 de octubre y obligó a activar un plan de contingencia para mantener la continuidad de las operaciones petroleras.

Según la empresa estatal, se logró recuperar cinco unidades de bombeo, lo que permitió restablecer el flujo en toda la línea del SOTE.

📌 COMUNICADO DE PRENSA EP Petroecuador reanuda bombeo del SOTE y garantiza suministro de crudo tras superar incendio en la Estación de Baeza https://t.co/wqTZ0PvqMJ — EP Petroecuador 🇪🇨 (@EPPetroecuador) October 6, 2026

Con la operación nuevamente activa, el sistema recuperó una capacidad de transporte de hasta 220 000 barriles de crudo por día.

Esto permitirá garantizar "cargas de crudo a las tres refinerias del pais, asi como las exportaciones petroleras", indicó la empresa pública..

La estatal petrolera informó que espera incorporar una unidad adicional de bombeo hasta el miércoles 7 de octubre. Con esta incorporación, la capacidad de transporte podría superar los 270 000 barriles diarios.

Durante los días que duró la contingencia, parte de la producción petrolera fue movilizada mediante el Sistema de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), una alternativa que permitió mantener activa la cadena de operaciones hidrocarburíferas.

Petroecuador también señaló que realiza análisis técnicos para determinar la causa raíz del incendio ocurrido en la estación de Baeza.