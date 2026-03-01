Tras muerte de Jameneí, Irán conforma liderazgo interino y abre sucesión

Tras la confirmación de la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, en los ataques combinados de Estados Unidos e Israel, la República Islámica activó su proceso de sucesión, conformando un consejo de liderazgo interino que asumirá funciones mientras la Asamblea de Expertos selecciona al próximo jefe.

La televisión estatal iraní informó que, de acuerdo con lo establecido en la constitución del país, un grupo formado por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y el clérigo Alireza Arafi asumirá temporalmente las responsabilidades del mando supremo.

Este consejo provisional de liderazgo administra el país mientras el órgano constitucional encargado de nombrar al siguiente líder —la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 clérigos chiíes— se reúne para evaluar candidatos y designar oficialmente al nuevo guía supremo.

El proceso de sucesión en Irán es complejo y opaco, y la elección final del nuevo líder debe cumplir requisitos religiosos, políticos y clericales. Analistas internacionales han citado nombres como posibles aspirantes, aunque ninguno ha sido confirmado formalmente, y los detalles de la votación se mantienen reservados

Existen videos difundidos en medios locales muestran a ciudadanos congregados en el Santuario del Imán Reza, en Mashhad, mientras otros lloraban en las calles tras conocerse la noticia.

En paralelo

Irán lanzó nuevos ataques masivos contra Israel, mientras crece la tensión en la región. En Dubái, Emiratos Árabes Unidos, turistas fueron evacuados a sótanos y estacionamientos ante alertas de ataque aéreo.

La comunidad internacional observa con preocupación la escalada, en un escenario que ahora combina represalias militares con una transición de liderazgo en uno de los países clave de Medio Oriente.